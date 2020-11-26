Почему Фигейредо уникум? Топ самых крутых и молодых в MMA. Гран-при Bellator и разбор UFC

Это новый выпуск подкаста про MMA «Больше не говори такие вещи», где мы обсуждаем всю актуальную повестку дня в мире смешанных единоборств. Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, включая Гран-при; уникальные достижения чемпионов, отбившихся на UFC 255; прощание с легендами мира единоборств, а заодно и ближайшее будущее Фёдора Емельяненко — все это и многое другое мы обсуждаем в выпуске под номером #2. Больше не говори такие вещи на Чемпионат Подкаст.
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Олег Володин в «Инстаграме» — https://www.instagram.com/volodin_mma/
В этом выпуске:
00:32 – Что мы думаем о конфликте Харитонова и Яндиева
01:25 – Дейвесон Фигередо реально крут? Но поднимет ли он весь дивизион?
04:52 – Мухачи не продают платные трансляции. Сколько ППВ было в последний раз?
09:48 – Что общего у Фигейредо и Нганну?
12:02 – Пара слов о Коди Гарбрандте. Он потянет в 57 килограммах?
14:31 – Фигейредо обещает пять защит титула. А с кем ему драться?
17:02 – Фергюсон против Оливейры круче, чем мейн-ивент UFC 256?
18:24 – Странное послание Хабиба. Собирается вернуться?
22:17 – Деметриус Джонсон уже давно не в UFC, но мешает говорить о Шевченко
25:32 – Валентина Шевченко – доминатор. У неё вообще есть слабости?
31:30 – Актуален ли третий бой с Нуньес? Выбираем потенциальную соперницу для Валентины
38:31 – Шок! Каким был мир, когда Шевченко начала профессиональную карьеру?
40:47 – Обсуждаем движуху в «Беллатор». Патрисио Фрейре – лучший полулегковес мира?
47:29 – ЭйДжей Макки – уже в финале Гран-при. Стоит ли звёздам опасаться молодого?
54:57 – Макки отлетел в любителях за 8 секунд. Как это случилось?
56:53 – Бойцам становится проще, когда они теряют ноль в графе «поражения»?
58:49 – Кого считают самым перспективным бойцом мира?
1:01:14 – Эдмена Шахбазяна многие списали. Зря?
1:06:08 – Кто ещё в топ-10 рейтинга «молодых и горячих»?
1:10:15 – Неоднозначный Аарон Пико. Будущий чемп или потраченный талант?
1:14:45 – Вводим новую рубрику «Невелика потеря». Почему Вердум не оказался в «Беллатор»?
1:18:55 – В PFL пропал целый сезон. Что ждёт эту лигу и её бойцов?
1:23:13 – Фёдору Емельяненко уже 44. Он успеет подраться до своего ухода?
1:25:48 – Андерсон Сильва в итоге не заканчивает. Где он теперь будет драться?
1:35:21 – На кого смотреть в ближайших турнирах UFC? Есть ли шансы у Льюиса?
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