Президент Bellator назвал величайшую девушку-бойца в истории

Глава Bellator Скотт Кокер поделился мыслями о том, кто является величайшей девушкой-бойцом в истории смешанных единоборств. По его словам, это звание принадлежит чемпионке Bellator, экс-чемпионки Invicta FC, Strikeforce и UFC Крис Сайборг.

«Невозможно отрицать, что Сайборг — величайшая девушка-боец в истории. Она не проигрывала на протяжении 13 лет. Кто ещё это делал? Одно поражение не может повлиять на её наследие. Крис — лучшая и до сих пор бьётся на высочайшем уровне, уничтожая соперниц в том же стиле, что и во времена выступлений в Strikeforce.

Она — женская версия Майка Тайсона. Крис имеет право на реванш с единственной соперницей, которой проигрывала. Если UFC будет заинтересован в схватке Сайборг с Амандой Нуньес, мы будем в деле. Но, на мой взгляд, они этого не захотят, так как им есть что терять. Единственный шанс на реванш появится тогда, когда Нуньес станет свободным агентом», — приводит слова Кокера BJPenn.