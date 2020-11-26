Президент Bellator назвал величайшую девушку-бойца в истории

Глава Bellator Скотт Кокер поделился мыслями о том, кто является величайшей девушкой-бойцом в истории смешанных единоборств. По его словам, это звание принадлежит чемпионке Bellator, экс-чемпионки Invicta FC, Strikeforce и UFC Крис Сайборг.
«Невозможно отрицать, что Сайборг — величайшая девушка-боец в истории. Она не проигрывала на протяжении 13 лет. Кто ещё это делал? Одно поражение не может повлиять на её наследие. Крис — лучшая и до сих пор бьётся на высочайшем уровне, уничтожая соперниц в том же стиле, что и во времена выступлений в Strikeforce.
Она — женская версия Майка Тайсона. Крис имеет право на реванш с единственной соперницей, которой проигрывала. Если UFC будет заинтересован в схватке Сайборг с Амандой Нуньес, мы будем в деле. Но, на мой взгляд, они этого не захотят, так как им есть что терять. Единственный шанс на реванш появится тогда, когда Нуньес станет свободным агентом», — приводит слова Кокера BJPenn.
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