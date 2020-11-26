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Тайсон съел «ухо Роя Джонса» на День благодарения

Тайсон съел «ухо Роя Джонса» на День благодарения
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон в преддверии поединка с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом — младшим показал забавный ролик на своём канале в YouTube.

В небольшой зарисовке он сидит вместе с детьми за столом на День благодарения, который отмечается в США на этой неделе, и предлагает им праздничную «индейку». На деле вместо индейки на блюде лежит съедобная «голова Роя Джонса». В конце концов Тайсон говорит, что предпочитает съесть ухо, и отрезает эту часть съедобной композиции.

Очевидно, Майк делает отсыл к истории противостояния с Эвандером Холифилдом. Во втором бою он откусил ему часть уха.

Соответствующее видео доступно на канале Майка Тайсона в YouTube.

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