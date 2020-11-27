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Хабиб пожелал удачи Хайбулаеву, Мамедову и Зайнукову перед турниром UAE 14

Хабиб пожелал удачи Хайбулаеву, Мамедову и Зайнукову перед турниром UAE 14
Бокс/ММА / UFC 0

27 ноября в Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UAE 14. В его карде выступит сразу несколько россиян, в том числе, члены команды чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В преддверии шоу Хабиб пожелал удачи своим товарищам.

«Братья готовы на завтрашний вечер. Удачи вам Мовлид Хайбулаев, Ислам Мамедов и Артур Зайнуков», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

Добавим, что небитый 30-летний Мовлид Хайбулаев на турнире встретится с представителем Таджикистана Муином Гафуровым. Мамедов померится силами с другим россиянином, Мартуном Межлумяном, а Зайнукова проверит на прочность французский спортсмен Дамиан Лапилус.

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