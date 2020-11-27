Денис Лебедев: Поветкин выглядит не очень. Болезнь долбанула

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал о состоянии своего товарища, временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александра Поветкина, который недавно переболел коронавирусом.
«Мы виделись пару дней назад. Саня выглядит, скажу честно, не очень. Он здорово похудел, я наверное сейчас больше него вешу. У него скулы появились, раньше я таких не видел никогда. Хотя он бодрячком, уже выходит на зарядку — не бегает, просто гуляет. Бодрится, хочется ему уже начать тренировочный процесс, но доктор настоял, что реабилитация очень важна. Н
о вы не думайте, что он совсем не в форме, но болезнь «долбанула», это правда. Но Санёк здоровый парень, с духом у него всё в порядке. Он скоро встанет в строй. Всё идет своим чередом, но восстановление ещё не закончено. Ему ещё тренировки противопоказаны, хотя он уже хочет начинать", — приводит слова Лебедева официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
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