Результаты всех боёв турнира АСА 114

В четверг, 26 ноября, в Польше состоялся турнир Absolute Championship Akhmat. В главном событии турнира АСА 114 бывший боец UFC Даниэль Омельянчук встретился с представителем США Тони Джонсоном. Бойцы сражались за чемпионский титул в тяжёлом весе.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех боёв турнира ACA 114.
Главный кард:
Тони Джонсон победил Даниэля Омельянчука нокаутом (1:09, 1 раунд) и стал новым чемпионом АСА в тяжёлом весе;
Никола Дипчиков победил Рафала Харатыка нокаутом (3:44, 1 раунд);
Аурел Пиртеа победил Левана Макашвили решением судей;
Леонардо Лимбергер победил Дмитрия Парубченко решением судей.9) Бартош Лещко победил Ренне Пессоа решением судей;
Предварительный кард:
Дэниель Джеймс победил Михала Мартинека техническим нокаутом (3:32, 2 раунд);
Аттила Коркмаз победил Якуба Ковалевича решением судей;
Лукаш Копера победил Михаель Рирш;
Рауль Тутараули победил Драголюба Станоевича техническим нокаутов (0:14, 1 раунд);
Камиль Онищук победил Кристиана Бельски нокаутом (1:52, 3 раунд);
Адам Палаш победил Олегса Емельяновса техническим нокаутом (1:54, 2 раунд);
Кори Хендрикс победил Карлоса Эдуардо решением судей;
Микаэль Силандер победил Томаша Дэка удушающим приёмом (2:41, 1 раунд);
- 27 ноября 2020
-
05:23
-
01:18
-
00:52
-
00:26
- 26 ноября 2020
-
23:32
-
23:00
-
21:23
-
20:52
-
19:48
-
18:58
-
17:21
-
16:03
-
15:23
-
14:37
-
13:00
-
12:27
-
12:26
-
12:24
-
12:17
-
11:10
-
10:21
-
09:37
-
09:02
-
00:47
- 25 ноября 2020
-
23:59
-
22:45
-
21:59
-
20:01
-
20:00
-
18:37
-
17:25
-
16:13
-
16:00
-
15:00
-
14:25