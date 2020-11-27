Результаты всех боёв турнира АСА 114

В четверг, 26 ноября, в Польше состоялся турнир Absolute Championship Akhmat. В главном событии турнира АСА 114 бывший боец UFC Даниэль Омельянчук встретился с представителем США Тони Джонсоном. Бойцы сражались за чемпионский титул в тяжёлом весе.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех боёв турнира ACA 114.

Главный кард:

Тони Джонсон победил Даниэля Омельянчука нокаутом (1:09, 1 раунд) и стал новым чемпионом АСА в тяжёлом весе;

Никола Дипчиков победил Рафала Харатыка нокаутом (3:44, 1 раунд);

Аурел Пиртеа победил Левана Макашвили решением судей;

Леонардо Лимбергер победил Дмитрия Парубченко решением судей.9) Бартош Лещко победил Ренне Пессоа решением судей;

Предварительный кард:

Дэниель Джеймс победил Михала Мартинека техническим нокаутом (3:32, 2 раунд);

Аттила Коркмаз победил Якуба Ковалевича решением судей;

Лукаш Копера победил Михаель Рирш;

Рауль Тутараули победил Драголюба Станоевича техническим нокаутов (0:14, 1 раунд);

Камиль Онищук победил Кристиана Бельски нокаутом (1:52, 3 раунд);

Адам Палаш победил Олегса Емельяновса техническим нокаутом (1:54, 2 раунд);

Кори Хендрикс победил Карлоса Эдуардо решением судей;

Микаэль Силандер победил Томаша Дэка удушающим приёмом (2:41, 1 раунд);