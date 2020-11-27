Стерлинг назвал себя некоронованным королём после снятия Петра Яна с боя
Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг прокомментировал то, что чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян снялся с боя с ним. Изначально поединок должен был состояться 12 декабря.
«Я не хочу боя за временный титул. Я хочу сразиться с чемпионом, чтобы мы могли прояснить ситуацию в этом дивизионе и раз и навсегда выяснить, кто, чёрт побери, лучший.
Считаю, у Яна был лёгкий путь к титулу. Он делал свою работу, в UFC выставляли парней перед ним, и он вырубал их. Я делал то же самое, но считаю, что боролся с более жёсткими соперниками. Поэтому я считаю себя некоронованным королём дивизиона, и мне просто нужна возможность доказать это», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
Пётр Ян ответил на критику со стороны Фёдора Емельяненко
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