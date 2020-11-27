Хабиб Нурмагомедов: тренировки, перелёты, сгонка веса — не теряем фокус

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Боец дал понять, что продолжает тренировочный процесс, несмотря на то что ранее объявил о завершении карьеры.
«Тренировки, перелёты, сгонка веса, соревновательные волнения и весь процесс, через который мы проходим, — в общем, я хочу сказать, не теряем фокус», — подписал он фото, на котором изображён он и его двоюродный брат Усман Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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