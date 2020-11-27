Стали известны цены на билеты на бой Исмаилов — Штырков
Стали известны цены на билеты на поединок с участием Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова, который состоится 13 декабря. Бой возглавит кард турнира ACA 115 промоушена Absolute Championship Akhmat. О ценах рассказал президент ACA Алексей Яценко.
«Сегодня стартовала продажа билетов на бой Исмаилов — Штырков, который пройдёт в Москве. Билеты поступили в продажу в ограниченном количестве, мы планируем заполнить 25% от вместимости „ВТБ Арены“ (около 3 тыс. зрителей. — Прим. «Чемпионата») с учётом текущих ограничений.
Стоимость самых дешёвых билетов — 1200 рублей, самых дорогих — до 50 тысяч рублей. Болельщики из других городов смогут купить трансляцию на нашем сайте, текущая стоимость которой — 299 рублей», — приводит слова Яценко ТАСС.
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