Лига кулачных боёв Bare Knuckle FC не будет подписывать контракт с Андерсоном Силвой

Руководитель Лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман рассказал, что не заинтересован в подписании контракта с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.

«На данный момент мы не заинтересованы в выступлениях Андерсона Силвы в лиге Bare Knuckle FC. Он настоящая легенда и я люблю смотреть его бои. Но пока нам нужно сконцентрироваться на работе с бойцами, с которыми мы уже подписали контракты», — приводит слова Фельдмана BJ Penn.

Напомним, после недавнего досрочного поражения от Юрайи Холла 45-летний ветеран ММА был отчислен из UFC. Президент лиги Дана Уайт выразил надежду, что боец завершит карьеру. Но Силва заявил, что намерен продолжать карьеру.



В лигах Bellator, PFL и ONE Championship также заявляли, что не будут подписывать контракт с Силвой.