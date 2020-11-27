Лига кулачных боёв Bare Knuckle FC не будет подписывать контракт с Андерсоном Силвой

Руководитель Лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман рассказал, что не заинтересован в подписании контракта с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.
«На данный момент мы не заинтересованы в выступлениях Андерсона Силвы в лиге Bare Knuckle FC. Он настоящая легенда и я люблю смотреть его бои. Но пока нам нужно сконцентрироваться на работе с бойцами, с которыми мы уже подписали контракты», — приводит слова Фельдмана BJ Penn.
Напомним, после недавнего досрочного поражения от Юрайи Холла 45-летний ветеран ММА был отчислен из UFC. Президент лиги Дана Уайт выразил надежду, что боец завершит карьеру. Но Силва заявил, что намерен продолжать карьеру.
В лигах Bellator, PFL и ONE Championship также заявляли, что не будут подписывать контракт с Силвой.
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