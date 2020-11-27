Цзю — о поединке Тайсон — Джонс: для меня это не до конца бой

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от выставочного поединка легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Прославленный боксёр отметил, что не воспринимает эту схватку до конца.
«До последнего не понимаю, что будет происходить в этом поединке. Для меня это не до конца бой, хотя всё по-настоящему будет. Вообще не понимаю, как можно боксировать не по-настоящему? Как можно бить вполсилы? В своё время поединок Тайсон — Джонс можно было назвать боем века, но сейчас точно нет. С другой стороны, можно как угодно называть предстоящий бой. Главная цель организаторов— правильно преподнести и дороже продать. Не хочу, чтобы такие бои проводились. Для них это бизнес, а мне это не совсем понятно.
Тайсона и Джонса знаю много лет: Майка с конца 90-х, Роя — с 1987 года. Ни за кого не хочу болеть, знаю их очень хорошо. Стоит Майку один раз попасть — бой закончится. Но надеюсь, обойдётся без травм. Не знаю, сколько времени они проведут на ринге. Если вы являетесь любителем бокса, даже одного раунда будет достаточно», — рассказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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