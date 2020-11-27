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Результаты взвешивания турнира UFC Вегас 15. Смит перевесил Кларка

Результаты взвешивания турнира UFC Вегас 15. Смит перевесил Кларка
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 28 на 29 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 15. За несколько часов до взвешивания шоу потеряло главный бой. У Кёртиса Блэйдса диагностировали коронавирус, и схватку с Дерриком Льюисом пришлось отменить. В результате главным событием турнира стал бой экс-претендента на титул в полутяжёлом весе Энтони Смита с Девином Кларком.

На церемонии взвешивания Смит немного перевесил соперника. Ниже представлены результаты взвешивания всех участников основного карда.

UFC Вегас 15. Основной кард

Энтони Смит (205 фунтов) — Девин Кларк (204,5 фунта)
Джош Паризян (265,5) — Паркер Портер (263)
Мигель Баеза (171) — Такаши Сато (170)
Спайк Карлайл (145,5) — Билл Алджео (146)
Эшли Эванс-Смит (135,5) — Норма Дюмонт (139,5)
Джонатан Пирс (145,5) — Каи Камака (145).

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