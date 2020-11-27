Чемпион мира, превзошедший рекорд Мейвезера, потерпел первое поражение в карьере

27 ноября в Таиланде прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC в минимальном весе Вангек Менайотин защищал титул от посягательств соотечественника Паньи Прадабсри.
Поединок продлился все отведённые регламентом 12 раундов и завершился победой Прадабсри единогласным решением судей. Таким образом, он не только отобрал у 35-летнего Менайотина титул чемпиона мира, которым тот владел много лет, но и прервал его рекордную серию побед.
За годы профессиональной карьеры, до боя с Прадабсри, Менайотин провёл 54 поединка, победив во всех из них. Таким образом, он превзошёл рекорд экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, который ушёл из спорта с рекордом 50-0.
Теперь же в пассиве Менайотина появилось первое поражение.
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