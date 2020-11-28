Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Майк Тайсон и Рой Джонс провели дуэль взглядов. Видео

Майк Тайсон и Рой Джонс провели дуэль взглядов. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет выставочная встреча между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим.

В преддверии противостояния ветераны спорта проведи дуэль взглядов.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Boxing on BT Sport.

Ранее Тайсон и Джонс прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Тайсон перевесил оппонента. Его вес составил 99,8 кг, Джонс потянул на 95,2 кг.

Напомним, что бой пройдёт по особому регламенту. Он будет рассчитан на восемь раундов по две минуты. Тайсон появится на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Тайсон — Джонс.

Тайсон оказался тяжелее Джонса почти на 5 кг
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020