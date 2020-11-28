Майк Тайсон и Рой Джонс провели дуэль взглядов. Видео

В ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет выставочная встреча между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим.

В преддверии противостояния ветераны спорта проведи дуэль взглядов.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Boxing on BT Sport.

Ранее Тайсон и Джонс прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Тайсон перевесил оппонента. Его вес составил 99,8 кг, Джонс потянул на 95,2 кг.

Напомним, что бой пройдёт по особому регламенту. Он будет рассчитан на восемь раундов по две минуты. Тайсон появится на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Тайсон — Джонс.