«После тех 20 секунд на лапах я 6 недель валялся в постели». Тайсон – о легендарном видео

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон рассказал о подготовке к бою с Роем Джонсом.
«Тренировки я начал с 15-минутных прогулок на беговой дорожке. В итоге всё дошло до двух часов. После этого я начал прибавлять к ним один час на велотренажёре. Затем я начал бегать. И в какой-то момент, я даже не помню, кто и когда, но мне предложили позвать Кардейру. Он держал для меня лапы. К тому моменту я уже достаточно похудел. Затем я стал веганом, почти ничего не ел. Я только голодал и тренировался. И когда я начал бить по лапам, мы выложили видео в «Инстаграм», которое с ходу собрало больше двух миллионов просмотров.
После этих 20 секунд на лапах я 6 недель валялся в постели и чувствовал себя хреново. Мне пришлось привыкать к отработке ударов, потом мы подключили спарринги. На самом деле, я больше не хотел выходить на бои. Ведь процесс приведения себя в боевую форму крайне труден психологически», — передаёт слова Тайсона Роман Дёмин.
Бой между Тайсоном и Джонсом пройдёт в ночь с 28 по 29 ноября мск в Калифорнии.
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