А. Емельяненко дал прогноз на бой Тайсон — Джонс

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок легенд профессионального бокса Майка Тайсона и Роя Джонса. Емельяненко считает, что победа достанется Джонсу.

«Жду этого поединка, чтобы взглянуть на этих бравых ребят, легенд бокса, спустя столько лет. Но шансов в этом бою вижу больше у Джонса. Он и сложные бои тянул, и в тяжёлом весе боксировал, и составлял серьёзную конкуренцию тяжеловесам.



Другое дело, кто в какой форме подойдёт к бою. Уверен, оба готовятся, ведь никто проиграть не хочет. Кто выиграет, тот докажет своё превосходство на ринге и навсегда останется в истории. Но преимущество у Джонса, он более терпеливый. А вот случится ли нокаут, вообще непонятно.



В любом случае, жалеть друг друга они не станут. Будет хороший бой, хорошая мясорубка», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт.ру».

Тайсон и Джонс проведут встречу в ночь на 29 ноября по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя.