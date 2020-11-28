Де ла Хойя задумывается о поединке с Головкиным

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя, рассказал, что продолжает задумываться о продолжении карьеры и приводит себя в форму. По его словам, он задумывается о поединке с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.
«Знаете, насколько легко мне побить Головкина. Боже мой. Это будет поединок высочайшего класса. Геннадий тоже стареет, я же всегда умел держать удар. Мне всегда удавалось хорошо справляться с бойцами такого типа, как Головкин. На мой взгляд, это будет легко. Так что я определённо рассматриваю такой вариант. Сейчас я сбросил вес уже до 77 кг, думаю, что и в среднем дивизионе мне будет комфортно», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.
Последний раз де ла Хойя дрался в 2008 году, когда досрочно проиграл Мэнни Пакьяо.
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