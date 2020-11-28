Rizin заинтересован в услугах Андерсона Силвы

Глава промоутерской компании Rizin Нобуюки Сакакибара заявил, что в японской лиге заинтересованы в сотрудничестве с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой, от работы с которым отказались во всех ведущих американских лигах, а также в азиатском промоушене ONE.
«У меня прекрасные воспоминания о поединках Силвы во времена лиги PRIDE. Ещё не общался с ним, но было бы интересно узнать, сможем ли мы прийти к общему знаменателю, чтобы положить начало его последней главе в Японии», — приводятся слова функционера на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, после недавнего досрочного поражения от Юрайи Холла 45-летний ветеран ММА был отчислен из UFC. Президент лиги Дана Уайт выразил надежду, что боец завершит карьеру. Но Силва заявил, что намерен продолжать биться.
- 28 ноября 2020
-
12:20
-
11:41
-
11:00
-
09:17
-
07:14
-
05:39
-
00:57
-
00:23
- 27 ноября 2020
-
23:59
-
22:53
-
21:34
-
20:17
-
20:06
-
19:55
-
18:24
-
17:19
-
16:31
-
15:04
-
14:04
-
13:00
-
12:13
-
11:01
-
10:01
-
09:02
-
05:23
-
01:18
-
00:52
-
00:26
- 26 ноября 2020
-
23:32
-
23:00
-
21:23
-
20:52
-
19:48
-
18:58
-
17:21