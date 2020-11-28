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Rizin заинтересован в услугах Андерсона Силвы

Rizin заинтересован в услугах Андерсона Силвы
Бокс/ММА / UFC 0

Глава промоутерской компании Rizin Нобуюки Сакакибара заявил, что в японской лиге заинтересованы в сотрудничестве с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой, от работы с которым отказались во всех ведущих американских лигах, а также в азиатском промоушене ONE.

«У меня прекрасные воспоминания о поединках Силвы во времена лиги PRIDE. Ещё не общался с ним, но было бы интересно узнать, сможем ли мы прийти к общему знаменателю, чтобы положить начало его последней главе в Японии», — приводятся слова функционера на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, после недавнего досрочного поражения от Юрайи Холла 45-летний ветеран ММА был отчислен из UFC. Президент лиги Дана Уайт выразил надежду, что боец завершит карьеру. Но Силва заявил, что намерен продолжать биться.

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