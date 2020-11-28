Брат Дейвисона Фигейредо подписал контракт с UFC
Бразильский боец Франциско Фигейредо, брат чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо, теперь также будет биться в UFC. 31-летний спортсмен выступает на одну весовую категорию выше и будет драться в легчайшем весе, сообщает MMA Fighting.
Франциско начал профессиональную карьеру в 2010 году. В смешанных единоборствах одержал 11 побед, 3 раза проиграл, один бой был признан несостоявшимся.
Напомним, Дейвисон Фигейредо завоевал титул чемпиона в 2020 году и уже успел провести одну защиту пояса. 22 ноября он победил Алекса Переса в первом же раунде. Следующий бой проведёт 12 декабря на турнире UFC 256. Соперником Фигейредо-старшего станет Брендон Морено. Это первый случай в истории, когда боец будет защищать пояс два месяца кряду.
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