Брат Дейвисона Фигейредо подписал контракт с UFC

Бразильский боец Франциско Фигейредо, брат чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо, теперь также будет биться в UFC. 31-летний спортсмен выступает на одну весовую категорию выше и будет драться в легчайшем весе, сообщает MMA Fighting.

Франциско начал профессиональную карьеру в 2010 году. В смешанных единоборствах одержал 11 побед, 3 раза проиграл, один бой был признан несостоявшимся.

Напомним, Дейвисон Фигейредо завоевал титул чемпиона в 2020 году и уже успел провести одну защиту пояса. 22 ноября он победил Алекса Переса в первом же раунде. Следующий бой проведёт 12 декабря на турнире UFC 256. Соперником Фигейредо-старшего станет Брендон Морено. Это первый случай в истории, когда боец будет защищать пояс два месяца кряду.