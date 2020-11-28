Рой Джонс после боя с Тайсоном хочет встретиться с Андерсоном Силвой
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший намерен в скором времени провести поединок с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.
«Рой Джонс сказал, что, если его поединок с Тайсоном пройдёт нормально, он почти наверняка встретится с Андерсоном Силвой в боксёрском поединке», — сказано в сообщении обозревателя Дэймона Мартина в «Твиттере».
Напомним, в ночь на 29 ноября по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдёт выставочный поединок ветеранов спорта. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон встретится с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Роем Джонсом — младшим.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию противостояния легендарных бойцов.
- 28 ноября 2020
-
14:45
-
13:59
-
12:20
-
11:41
-
11:00
-
09:17
-
07:14
-
05:39
-
00:57
-
00:23
- 27 ноября 2020
-
23:59
-
22:53
-
21:34
-
20:17
-
20:06
-
19:55
-
18:24
-
17:19
-
16:31
-
15:04
-
14:04
-
13:00
-
12:13
-
11:01
-
10:01
-
09:02
-
05:23
-
01:18
-
00:52
-
00:26
- 26 ноября 2020
-
23:32
-
23:00
-
21:23
-
20:52
-
19:48
Партнерский контент