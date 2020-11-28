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Рой Джонс после боя с Тайсоном хочет встретиться с Андерсоном Силвой

Рой Джонс после боя с Тайсоном хочет встретиться с Андерсоном Силвой
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший намерен в скором времени провести поединок с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.

«Рой Джонс сказал, что, если его поединок с Тайсоном пройдёт нормально, он почти наверняка встретится с Андерсоном Силвой в боксёрском поединке», — сказано в сообщении обозревателя Дэймона Мартина в «Твиттере».

Напомним, в ночь на 29 ноября по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдёт выставочный поединок ветеранов спорта. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон встретится с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Роем Джонсом — младшим.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию противостояния легендарных бойцов.

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