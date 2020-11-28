Тищенко — о бое Тайсона и Джонса: афиша громкая, но бой будет не таким зрелищным

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мыслями о предстоящем поединке Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего.
«Афиша громкая, а бой будет не таким зрелищным, как мы ждём. Возраст участников всё-таки говорит сам за себя, всё самое интересное произойдёт в первой половине боя. Основной фактор победы — функциональная подготовка, кто больше сможет выдержать высокий темп.
Это больше шоу. С точки зрения мастерства, неинтересно смотреть, как два дедушки бьют друг друга. Лучшие их годы позади. Для популяризации бокса — интересное событие, а в целом для индустрии оно ничего не несёт.
Отдаю предпочтение Рою Джонсу, он чуть помоложе. Да и по сравнению с Тайсоном он боксировал относительно недавно. Мне кажется, в функциональном плане Джонс будет выглядеть интереснее», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Тайсон и Джонс проведут встречу в ночь на 29 ноября по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя.
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