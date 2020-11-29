Веттори заменит Холланда в бою с Херманссоном в главном поединке турнира UFC Vegas 16

27-летний итальянский боец UFC Марвин Веттори выступит в главном бою турнира UFC Vegas 16 с 32-летним шведом Джеком Херманссоном, запланированном на 5 декабря. Об этом сообщает MMA Fighting.



Это уже вторая замена соперника для Херманссона. Изначально его бой был запланирован с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Дарреном Тилом, однако после его снятия с турнира, его заменил 28-летний американец Кевин Холланд, которого теперь сменит Марвин Веттори.



Джек Херманссон располагается на 4-м месте в рейтинге среднего веса. Минувшую схватку провёл 19 июля 2020 года. На одном из турниров на «Бойцовском острове» Херманссон удушающим приёмом уже в первом раунде победил Келвина Гастелума. Всего на его счету 26 боёв в ММА, из которых он выиграл 21.



На счету Марвина Веттори 17 боёв в ММА, в которых он потерпел лишь 4 поражения. Свой последний бой он провёл на турнире UFC on ESPN 10, состоявшемся 13 июня, на котором победил сабмишном Карла Роберсона.

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