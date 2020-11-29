Конор Макгрегор сообщил, что согнал вес к бою с Дастином Порье на UFC 257

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о ходе подготовки к поединку с бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье на турнире UFC 257, запланированном на 23 января 2021 года на «Бойцовском острове».

«155 и они бегут», — сообщил Макгрегор о сгонке веса в «Твиттере», опубликовав фото торса. (155 фунтов — это 70,3 кг, что соответствует мужской категории лёгкого веса UFC — прим. «Чемпионата») .

Публикация доступна в «твиттере» Конора Макгрегора.

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.



Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году на турнире UFC 178 ирландец одержал досрочную победу.