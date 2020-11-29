Бой Тайсон — Джонс: прямая трансляция начнётся примерно в 5:30 мск

В ночь с 28 на 29 ноября по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет выставочная встреча между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом — младшим.

Трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции запланировано на 5:30 мск.

Ранее Тайсон и Джонс прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Тайсон перевесил оппонента — его вес составил 99,8 кг, Джонс потянул на 95,2 кг.

Напомним, бой пройдёт по особому регламенту — он будет состоять из восьми раундов по две минуты. Тайсон появится на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.

Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Брайану Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.

«Чемпионат» проведёт LIVE-трансляцию поединка.