Рой Джонс о бое с Тайсоном: всё может закончиться в любую секунду

Боксёр Рой Джонс перед выставочным боем с легендарным Майком Тайсоном поделился ожиданиями от этого поединка.

«Это профессиональный бокс, всё может закончиться плохо в любую секунду. Поверьте, мы готовы дать болельщикам то ощущение опасности, которое они ждут!» — сказал Джонс.

Напомним, бой пройдёт по особому регламенту — он будет состоять из восьми раундов по две минуты. Тайсон появится на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка.