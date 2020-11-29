Рой Джонс о бое с Тайсоном: всё может закончиться в любую секунду
Боксёр Рой Джонс перед выставочным боем с легендарным Майком Тайсоном поделился ожиданиями от этого поединка.
«Это профессиональный бокс, всё может закончиться плохо в любую секунду. Поверьте, мы готовы дать болельщикам то ощущение опасности, которое они ждут!» — сказал Джонс.
Напомним, бой пройдёт по особому регламенту — он будет состоять из восьми раундов по две минуты. Тайсон появится на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.
51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.
«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка.
В бою Тайсон — Джонс объявили ничью. Майк психанул и ушёл с ринга! LIVE
Капитан Хук клянётся, что Тайсон его не догонит. Во всех подробностях расскажем вам о невероятном боксёрском поединке!
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