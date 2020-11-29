Конферансье Майк Баффер не стал объявлять результат боя Джонса и Тайсона

Выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Этот результат вызвал бурю негодования у спортсменов — Майк Тайсон со скандалом покинул ринг сразу после того, как стал известен итог поединка.

Результат должен был объявить знаменитый конферансье бокса 76-летний Майк Баффер, прославившийся своей фразой «Let's get ready to rumble». Однако вместо него это сделал журналист, который брал у Тайсона и Джонса интервью, сам Баффер объявлять ничью отказался.

Напомним, бой проходил по особому регламенту — он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.

«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию поединка.