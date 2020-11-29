Рой Джонс — младший: этот бой забрал я. Какая может быть ничья?

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший остался недоволен решением судей в поединке с Майком Тайсоном.



«Я тоже недоволен, поскольку выиграл я! Я пережил столько неприятных минут, получая удары Тайсона по корпусу. Это крайне неприятные ощущения, доложу я вам. И я перебил его в итоге. Этот бой забрал я. Какая может быть ничья?» — сказал Рой Джонс после боя.



Напомним, Майк Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя.



Бой проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.



51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.



«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию поединка.