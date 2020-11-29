Майк Тайсон и Рой Джонс — младший могут провести реванш в России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв готов предложить Майку Тайсону и Рою Джонсу — младшему провести повторный бой в 2021 году в Москве.
«Молодцы, это было интересно, оба хорошо подготовились в таком возрасте. Надо матч-реванш предложить провести в 2021 году в Москве. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса», — приводит слова Умара Кремлёва ТАСС.
День бокса отмечается 22 июля.
Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.
Напомним, бой проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.
51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.
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