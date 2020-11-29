Глава UFC Уайт сообщил, что его шокировала форма Майка Тайсона в бою с Роем Джонсом

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от выставочного боя легенд бокса Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего, в котором была зафиксирована ничья.
«Не хотел говорить ничего плохого, потому что люблю Тайсона, он мой хороший друг. Я волновался, ему 54 года. Время непобедимо, оно всех нас тащит вниз. У Майка всё ещё есть эта невероятная аура. Сегодня вечером он выглядел потрясающе, но бои — дело молодых.
Я был потрясён тем, как хорошо он выглядел. Сегодня Рой устал гораздо больше, чем Майк, и это шокировало. Я рад за него. Надеюсь, они оба заработали миллионы долларов. Это превзошло мои ожидания», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.
Бой проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.
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