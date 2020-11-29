Исмаилов: возможно, Тайсон не хотел, чтобы Джонс оказался в глубоком нокауте

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал итоги поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим, который завершился вничью.



«Противостояние, про которое мы всегда говорим «если бы, если бы...». Конечно, они уже взрослые, и это был суперкрутой бой. Тайсон — в своём стиле, Рой Джонс — в своём. Хорошо двигались, так сказать, в силу возраста, ничья тоже нормально обоим. Они сделали шоу, почувствовали себя опять на ринге, Тайсон почувствовал себя тем Тайсоном, Рой Джонс почувствовал себя тем Роем Джонсом. Думал, кстати, Тайсон нокаутирует Джонса, но он, говорят, больше работал корпусом. Может быть, Тайсон тоже не хотел, чтобы Джонс оказался в глубоком нокауте», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.



Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.



Бой проходил по особому регламенту — состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.



51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона — 58 боёв, 50 из которых он выиграл.