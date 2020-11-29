Исмаилов рассказал о своих актёрских способностях
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о том, чем займётся после завершения карьеры, не исключив, что это будет актёрское искусство.
«Не могу сказать, но я везде залезу. Везде, где камеры есть. Пока мне приходилось играть самого себя, но хотелось бы, чтобы меня похвалили, сказали: «Да, ты молодец, круто всё сделал». Я был я. А другое дело, если мне скажут изобразить, например, Ковбоя Джо, и как я там себя проявлю, я уже не знаю. Но, думаю, справлюсь», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.
Напомним, следующий поединок Магомед Исмаилов проведёт с Иваном Штырковым. Предыдущую схватку Магомед провёл также с представителем не своей весовой категории, тяжеловесом Александром Емельяненко.
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