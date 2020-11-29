Джозеф Джойс вызвал на поединок Александра Усика

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2016, британский тяжеловес Джозеф Джойс выразил готовность провести встречу с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Об этом небитый в профессионалах боксёр заявил после громкой победы над 23-летним проспектом Дэниелом Дюбуа.
«Следующий соперник? Усик. Я готов к Усику», — приводит слова Джойса Boxingnews24.
В прошлом Усик и Джойс уже бились. В 2013 году они оба выступали в полупрофессиональной лиге WSB, Александр в составе «Украинских Атаманов» тогда победил соперника единогласным решением судей.
Напомним, Джойс, будучи аутсайдером противостояния с Дюбуа, остановил того в 10-м раунде. Что касается Усика, он предыдущий поединок провёл в минувшем месяце, победив по очкам Дерека Чисору.
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