Махачев предложил UFC подписать контракт с Мамедовым

Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев предложил промоушену подписать контракт с ещё одним российским бойцом — Исламом Мамедовым.

«У Ислама Мамедова победная серия 19 боев, думаю, давно пора проверить свои силы в UFC», — написал Махачев на своей странице в «Инстаграме».

Отметим, что Махачев немного ошибся со статистикой. У Мамедова была серия из 17 побед, но в октябре 2019 года он свёл к ничьей встречу с Лоиком Раджабовым в лиге PFL. 20 ноября 2020 года Мамедов провёл первый поединок с того времени. На турнире UAE Warriors 15 Ислам досрочно победил Мартуна Межлумяна.

Всего в смешанных единоборствах на счету Мамедова 21 встреча, в 19 из которых он победил.

Соответствующий пост доступен на странице Махачева в «Инстаграме».