Дана Уайт: скоро встречусь с Хабибом Нурмагомедовым в Абу-Даби

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что в скором времени встретится с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По словам функционера, он проведёт переговоры с россиянином в Абу-Даби.

«Мы встретимся с ним в Абу-Даби. Это произойдёт скоро. Да, скоро я полечу Абу-Даби. Когда придёт время, я дам вам знать. Верю ли я, что Нурмагомедов вернётся ради рекорда 30-0? Да, хотя он не говорил мне ничего такого», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 15.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда его поединок с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал досрочную победу во втором раунде. После, находясь ещё в октагоне, он объявил об уходе из спорта.