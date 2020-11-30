Кадыров: нашему брату Тайсону нужно провести ещё один бой с Джонсом

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от просмотра выставочного поединка двух легенд мирового бокса Майка Тайсона и Роя Джонса, признавшись, что ничейный исход его обрадовал.
«Друзья, долгожданный бой между двумя легендарными боксёрами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился боевой ничьей. Оба спортсмена наглядно показали, что настоящему мастерству и профессионализму возраст не помеха. Несмотря на то, что Майк Тайсон и Рой Джонс завершили карьеру много лет назад, поединок их в ринге получился очень зрелищным. Мы, любители бокса, соскучились по таким боям. Два великих боксёра полностью оправдали наши надежды.
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На самом деле я рад, что их встреча на ринге победителя не выявила. Это справедливый итог. Мне всегда очень нравилось, как боксирует Тайсон. После непревзойдённого Мохаммеда Али именно Майк являлся для меня вторым любимым спортсменом в боксе. Поединок с Джонсом показал, что Тайсон сохранил отличную физическую форму и не растерял высокие бойцовские навыки, которые всегда были свойственны только ему. Нашему брату Майку обязательно надо провести еще один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном», — написал Кадыров на своей странице в «Инстаграме».
Ранее генсек Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил организовать второй бой Джонса с Тайсоном в Москве.
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