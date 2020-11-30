Исмаилов: чем больше говорят, что я фаворит, тем больше «убивают» в зале

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал об ожиданиях от поединка с соотечественником Иваном Штырковым, который состоится 13 декабря на турнире ACA 115 промоушена Absolute Championship Akhmat. По словам Исмаилова, ему не слишком нравится, что его считают фаворитом.

«В этот раз почему-то меня мучают больше, чем перед другими противостояниями. Вот прекратите говорить, что я фаворит. Чем больше так говорят, тем больше меня «убивают» в зале. Я замучился.

Не считаю себя фаворитом. Мы два спортсмена, которые зайдут в клетку, и всё будет непредсказуемо», — рассказал он на пресс-конференции в преддверии боя.

Ранее стали известны цены на билеты на поединок Магомед Исмаилов — Иван Штырков.