Исмаилов: чем больше говорят, что я фаворит, тем больше «убивают» в зале
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал об ожиданиях от поединка с соотечественником Иваном Штырковым, который состоится 13 декабря на турнире ACA 115 промоушена Absolute Championship Akhmat. По словам Исмаилова, ему не слишком нравится, что его считают фаворитом.
«В этот раз почему-то меня мучают больше, чем перед другими противостояниями. Вот прекратите говорить, что я фаворит. Чем больше так говорят, тем больше меня «убивают» в зале. Я замучился.
Не считаю себя фаворитом. Мы два спортсмена, которые зайдут в клетку, и всё будет непредсказуемо», — рассказал он на пресс-конференции в преддверии боя.
Ранее стали известны цены на билеты на поединок Магомед Исмаилов — Иван Штырков.
Стали известны цены на билеты на бой Исмаилов — Штырков
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