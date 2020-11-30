Шлеменко: Уайт будет убеждать Хабиба вернуться. Тем более на реванш с Конором
Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал информацию о том, что президент UFC Дана Уайт и обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов договорились о встрече.
«Конечно, Уайту и Хабибу есть что обсудить. Хабиб — действующий чемпион, UFC много в него вложило. Важнее Хабиба сейчас сложно найти кого-либо. Конечно, Уайт будет убеждать Нурмагомедова вернуться. Тем более гипотетически на носу реванш с Конором.
Думаю, Хабиб и сам не против вернуться. Уверен, для торга есть варианты. На Хабиба тоже можно поддавить, его команда продолжает выступление в UFC», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи 24 октября.
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