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Шлеменко: Уайт будет убеждать Хабиба вернуться. Тем более на реванш с Конором

Шлеменко: Уайт будет убеждать Хабиба вернуться. Тем более на реванш с Конором
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал информацию о том, что президент UFC Дана Уайт и обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов договорились о встрече.

«Конечно, Уайту и Хабибу есть что обсудить. Хабиб — действующий чемпион, UFC много в него вложило. Важнее Хабиба сейчас сложно найти кого-либо. Конечно, Уайт будет убеждать Нурмагомедова вернуться. Тем более гипотетически на носу реванш с Конором.

Думаю, Хабиб и сам не против вернуться. Уверен, для торга есть варианты. На Хабиба тоже можно поддавить, его команда продолжает выступление в UFC», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи 24 октября.

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