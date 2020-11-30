Шлеменко отреагировал на ничью в бою Тайсон — Джонс
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал результат поединка с участием легендарных американских боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. В бою, состоявшемся 28 ноября, судьи зафиксировали ничью.
«Ребята работали как настоящие профессионалы. Выложились по полной.
Очень хотели, вернее, в большей степени, наверное, Майк Тайсон хотел в своей манере закончить бой досрочно, победить. Но Рой Джонс выбрал тактику, такую… Вернее, хотел переиграть на тактике: «вязался», клинчевал, не давал Майку Тайсону раскрыться в своей манере, не давал ему уйти вперёд. И закономерный итог — ничья в этом поединке. Я думаю, это больше политическое решение», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.
Майк Тайсон признался, что не спал в ночь перед боем с Роем Джонсом
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