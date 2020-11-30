Шлеменко отреагировал на ничью в бою Тайсон — Джонс

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал результат поединка с участием легендарных американских боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. В бою, состоявшемся 28 ноября, судьи зафиксировали ничью.

«Ребята работали как настоящие профессионалы. Выложились по полной.

Очень хотели, вернее, в большей степени, наверное, Майк Тайсон хотел в своей манере закончить бой досрочно, победить. Но Рой Джонс выбрал тактику, такую… Вернее, хотел переиграть на тактике: «вязался», клинчевал, не давал Майку Тайсону раскрыться в своей манере, не давал ему уйти вперёд. И закономерный итог — ничья в этом поединке. Я думаю, это больше политическое решение», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.