«Молодость!» А. Емельяненко показал фото, как выглядел в детстве

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» старую фотографию, на которой можно посмотреть, как он выглядел в детстве. На фото Емельяненко стоит второй слева.

«Молодость!» — подписал он снимок.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Не, это юность! Молодость ещё продолжается!»

«Кепка USA как у меня в детстве».

«Вон те кепки USA в начале 90-х были супермодными».

«Саню сразу угадал».

«А где Фёдор?»

Напомним, последний бой 39-летний Емельяненко провёл 24 июля. Он проиграл средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес.