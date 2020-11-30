«Молодость!» А. Емельяненко показал фото, как выглядел в детстве
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» старую фотографию, на которой можно посмотреть, как он выглядел в детстве. На фото Емельяненко стоит второй слева.
«Молодость!» — подписал он снимок.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Не, это юность! Молодость ещё продолжается!»
«Кепка USA как у меня в детстве».
«Вон те кепки USA в начале 90-х были супермодными».
«Саню сразу угадал».
«А где Фёдор?»
Напомним, последний бой 39-летний Емельяненко провёл 24 июля. Он проиграл средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес.
А. Емельяненко: в Чечне я жил в «золотой клетке». Мне там очень понравилось
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