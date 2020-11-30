Туменов: Хабиб — суперзвезда. Уайт предложит ему больше денег и бой с Сен-Пьером
Российский боец MMA Альберт Туменов прокомментировал информацию о том, что президент UFC Дана Уайт и обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов договорились о встрече.
«Думаю, Уайт будет уговаривать Хабиба вернуться. Нурмагомедов — суперзвезда, наверное, Уайт предложит ему больше денег, бой с Сен-Пьером. Но если человек сам для себя решил оставить спорт, не думаю, что на него может что-то повлиять.
Хабиб обеспечил себя финансово, завоевал всё что можно. Из спорта уходить тяжело, так что всё может быть. Тайсон вот вернулся в 54 года», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи 24 октября.
Хабиб Нурмагомедов показал фото из Абу-Даби. Там он встретится с президентом UFC
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