Туменов: Хабиб — суперзвезда. Уайт предложит ему больше денег и бой с Сен-Пьером

Российский боец MMA Альберт Туменов прокомментировал информацию о том, что президент UFC Дана Уайт и обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов договорились о встрече.

«Думаю, Уайт будет уговаривать Хабиба вернуться. Нурмагомедов — суперзвезда, наверное, Уайт предложит ему больше денег, бой с Сен-Пьером. Но если человек сам для себя решил оставить спорт, не думаю, что на него может что-то повлиять.

Хабиб обеспечил себя финансово, завоевал всё что можно. Из спорта уходить тяжело, так что всё может быть. Тайсон вот вернулся в 54 года», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи 24 октября.