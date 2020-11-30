Поветкин полностью вылечился от коронавируса и возобновил тренировки

Обладатель временного титула чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин полностью излечился от коронавирусной инфекции и возобновил легкие тренировки.



«Александр вылечился, самочувствие сейчас хорошее. Он постепенно начинает тренироваться, но не в полную силу. Пока не определено, состоится ли бой с Диллианом Уайтом в январе», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.



Напомним, о заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни россиянину пришлось отложить повторный поединок с Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Ожидается, что бой пройдёт в 2021 году.



41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.