Д. Комбаров высказался против присвоения Хабибу звания Героя России

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выступил против присвоения звания Героя России Хабибу Нурмагомедову.
«Героя России?! Я бы поддержал, если бы ему дали ЗМС. Но герои для меня — это люди, которые воевали, которые подставляли грудь под пули. А спортсмены никак не герои.
Хабиб — величайший, да. Но не на уровне Карелина. Карелин всё-таки олимпийский чемпион. Олимпиада, наверное, выше ценится. Хотя у нас мир идёт вперёд, развивается, и какие-то виды спорта становятся более популярными.
Становится ли UFC и ММА в России популярнее футбола? Возможно. Там есть трешток, за счёт этого они интересны. В последнее время у нас Мага Исмаилов и Саша Емельяненко дали правильную волну трештока без оскорблений. Людям интересно слушать скандалы, а не когда футболисты сказали два слова об игре», — приводит слова Комбарова Sport24.
- 30 ноября 2020
-
21:08
-
20:00
-
18:48
-
17:49
-
16:33
-
16:19
-
15:28
-
14:55
-
14:00
-
13:08
-
12:44
-
12:02
-
11:02
-
10:28
-
10:03
-
10:00
-
09:02
-
01:19
-
01:14
-
00:55
- 29 ноября 2020
-
23:44
-
22:21
-
22:11
-
20:59
-
19:50
-
19:26
-
18:23
-
17:28
-
16:38
-
16:32
-
16:04
-
15:52
-
14:39
-
14:38
-
14:35