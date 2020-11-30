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Д. Комбаров высказался против присвоения Хабибу звания Героя России

Д. Комбаров высказался против присвоения Хабибу звания Героя России
Бокс/ММА / UFC 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выступил против присвоения звания Героя России Хабибу Нурмагомедову.

«Героя России?! Я бы поддержал, если бы ему дали ЗМС. Но герои для меня — это люди, которые воевали, которые подставляли грудь под пули. А спортсмены никак не герои.

Хабиб — величайший, да. Но не на уровне Карелина. Карелин всё-таки олимпийский чемпион. Олимпиада, наверное, выше ценится. Хотя у нас мир идёт вперёд, развивается, и какие-то виды спорта становятся более популярными.

Становится ли UFC и ММА в России популярнее футбола? Возможно. Там есть трешток, за счёт этого они интересны. В последнее время у нас Мага Исмаилов и Саша Емельяненко дали правильную волну трештока без оскорблений. Людям интересно слушать скандалы, а не когда футболисты сказали два слова об игре», — приводит слова Комбарова Sport24.

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