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«Я больше не буду «Жирным Майком». Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца

«Я больше не буду «Жирным Майком». Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон признался, что хочет проводить бои каждые два месяца.

«Я продолжу тренировки. Теперь это снова часть моей жизни. Я больше не буду «Жирным Майком» или «Майком под коксом». Нет, больше я не имею ничего общего с тем парнем. Когда-то я мог проводить по 15 боёв за год. Буду снова стремиться к этой цифре. Нужно держать себя в форме. Я хочу драться каждые два месяца. Поединок с Холифилдом? Каждый раз, когда мы начинаем переговоры, всё завершается плохо. Тот, кто ведёт его дела, делает это неправильно», — приводит слова Майка Тайсона MMAFighting.

В минувшие выходные 54-летний Тайсон сразился с другой легендой бокса 51-летним Роем Джонсом, бой завершился вничью. Напомним, поединок Тайсона и Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.

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