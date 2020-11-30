«Я больше не буду «Жирным Майком». Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон признался, что хочет проводить бои каждые два месяца.



«Я продолжу тренировки. Теперь это снова часть моей жизни. Я больше не буду «Жирным Майком» или «Майком под коксом». Нет, больше я не имею ничего общего с тем парнем. Когда-то я мог проводить по 15 боёв за год. Буду снова стремиться к этой цифре. Нужно держать себя в форме. Я хочу драться каждые два месяца. Поединок с Холифилдом? Каждый раз, когда мы начинаем переговоры, всё завершается плохо. Тот, кто ведёт его дела, делает это неправильно», — приводит слова Майка Тайсона MMAFighting.



В минувшие выходные 54-летний Тайсон сразился с другой легендой бокса 51-летним Роем Джонсом, бой завершился вничью. Напомним, поединок Тайсона и Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.