Стали известны официальные гонорары Тайсона и Роя Джонса за бой
Стало известно, сколько заработали легендарные американские боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс за поединок, который состоялся 28 ноября. По информации журналиста Джеда Гудмана, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс заработали по $ 1 млн — это гарантированный гонорар, то есть гонорар без отчислений от продаж платных трансляций и рекламы.
Напомним, поединок Майка Тайсона и Роя Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.
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