Алексей Олейник подписал улучшенный контракт с UFC и назвал следующего соперника. Видео

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он подписывает новый контракт с промоушеном на улучшенных условиях. Также Олейник сообщил, что его следующим соперником станет 31-летний американский боец Крис Даукас, поединок с которым состоится 20 февраля 2021 года.

«Сегодня подписал два контракта с UFC. Один — новый, улучшенный контракт с UFC, а второй — контракт на бой 20 февраля. Начинаем пахать», — подписал он видео.

В последнем поединке 43-летний Олейник проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом. Всего на его счету 59 побед, 14 поражений и одна ничья.