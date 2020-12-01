Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Алексей Олейник подписал улучшенный контракт с UFC и назвал следующего соперника. Видео

Алексей Олейник подписал улучшенный контракт с UFC и назвал следующего соперника. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он подписывает новый контракт с промоушеном на улучшенных условиях. Также Олейник сообщил, что его следующим соперником станет 31-летний американский боец Крис Даукас, поединок с которым состоится 20 февраля 2021 года.

«Сегодня подписал два контракта с UFC. Один — новый, улучшенный контракт с UFC, а второй — контракт на бой 20 февраля. Начинаем пахать», — подписал он видео.

В последнем поединке 43-летний Олейник проиграл американцу Деррику Льюису техническим нокаутом. Всего на его счету 59 побед, 14 поражений и одна ничья.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020