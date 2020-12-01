Олег Тактаров показал фото с Вуди Харрельсоном. Гарик Харламов отреагировал

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографию с известным голливудским актёром Вуди Харрельсоном. В настоящее время Тактаров снимается в фильме «Человек из Торонто», который выйдет на экраны в 2021 году.

«Репетиция закончилась. Завтра съёмки», — подписал он фотографию.

Комментарий к фотографии оставил, в частности, известный российский шоумен Гарик Харламов.

«Привет, Вуди», — написал Харламов в комментариях к соответствующему посту.

Фото: https://www.instagram.com/olegtaktarov_official/?hl=ru

Вот что написали другие подписчики Тактарова.

«Тактаров с фанатом».

«Макконахи не хватает».

«Да успокойтесь, это Безруков играет Вуди Харрельсона».

53-летний Тактаров дебютировал в кинематографе в 1997 году.