Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тина Канделаки отреагировала на ничью в бою Тайсон — Джонс

Тина Канделаки отреагировала на ничью в бою Тайсон — Джонс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала результат поединка с участием легендарных американских боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. В бою, состоявшемся 28 ноября, судьи зафиксировали ничью.

«Любой человек, который не занимается единоборствами, выйдя на ринг, очень быстро поймёт, что даже две минуты движения и клинча (без ударов) выматывают очень сильно. 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс отбоксировали восемь раундов по две минуты, и это, конечно, главное достижение боя. 13 миллионов долларов на двоих (неофициально, с учётом отчислений от продаж платных трансляций и рекламы. — Прим. «Чемпионата»), удовольствие фанатов, улыбки и хорошее настроение. Раз дети счастливы, аниматоры свою работу сделали на ура», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Напомним, поединок Майка Тайсона и Роя Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.

Стали известны официальные гонорары Тайсона и Роя Джонса за бой
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020