Тина Канделаки отреагировала на ничью в бою Тайсон — Джонс

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала результат поединка с участием легендарных американских боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. В бою, состоявшемся 28 ноября, судьи зафиксировали ничью.
«Любой человек, который не занимается единоборствами, выйдя на ринг, очень быстро поймёт, что даже две минуты движения и клинча (без ударов) выматывают очень сильно. 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс отбоксировали восемь раундов по две минуты, и это, конечно, главное достижение боя. 13 миллионов долларов на двоих (неофициально, с учётом отчислений от продаж платных трансляций и рекламы. — Прим. «Чемпионата»), удовольствие фанатов, улыбки и хорошее настроение. Раз дети счастливы, аниматоры свою работу сделали на ура», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Напомним, поединок Майка Тайсона и Роя Джонса проходил по особому регламенту: восемь раундов по две минуты. Боксёры провели на ринге все восемь раундов и остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.
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