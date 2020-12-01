Исмаилов ответил хейтерам перед боем со Штырковым

Российский боец MMA Магомед Исмаилов дал ответ критикам в преддверии поединка с соотечественником Иваном Штырковым. Напомним, поединок Исмаилов — Штырков состоится на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 13 декабря.

«Некоторым чего-то не хватает, они хотят, чтобы мы ненавидели друг друга перед боем. Дабы они могли выбрать, кого будут ненавидеть в бою. Хочу им ответить.

Возьмите сливочное масло, сожмите кулак левой руки, просуньте большой палец этой же руки между указательным и средним. Кусочек большого пальца, который выглянет из кулака, намажьте маслом, разверните кулак к себе — и что вы видите?! Вы видите ответ на все ваши негодования», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».