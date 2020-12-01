«Это западло». Штырков раскритиковал Харитонова за заявление в полицию на Яндиева

Российский боец MMA Иван Штырков прокомментировал конфликт бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева.

Напомним, Яндиев избил Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице. После выписки Сергей, который до этого написал заявление в полицию, встретился с Адамом, и бойцы помирились.

«Я скажу так: ни в коем случае не идти и не писать заявление. Сергей Харитонов вырос в таком обществе и должен был быть воспитан в такое время, когда это было делать, извините за жаргонизм, западло. Когда ты живёшь в бойцовском обществе, получить по лицу, независимо, где ты, — это нормально. Я так считаю. Какие у них там были противоречия — в это не вдаюсь.

Да, в обществе мы должны такого не допускать, бойцы не должны драться на улицах с голыми кулаками, это плохой пример, но, если ты мужик, разбирайся по-мужски, вызови в клетку, не знаю…

Я не могу говорить, кто из них прав, а кто нет, но идти и подавать заявления, а потом извиняться… Тогда уже иди до конца: решил посадить человека — сажай, а вот это подал — не подал… Получается, что ты и как гражданин не пошёл до конца», — цитирует Штыркова «Матч ТВ».