Волков: иду разрушать надежды следующего соперника

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков выложил новый пост на своей странице в «Инстаграме». Судя по всему, россиянин хотел дать понять, что уже готов к тренировочному лагерю, который будет предшествовать его следующему поединку.

«Чем больше они в себе уверены, тем меньше у них потом оправданий. Иду разрушать надежды следующего соперника. Скоро увидимся», — написал Волков.

Соответствующий пост доступен на странице Волкова в социальной сети.

Напомним, не так давно спортсмен вынужден был уйти на самоизоляцию, так как коронавирусом заразились его жена и ребёнок. Следующим соперником Волкова должен стать ветеран смешанных единоборств Алистар Оверим. Даты этого поединка ещё не определены. Для Александра эта встреча будет первой с 24 октября 2020 года. Тогда он нокаутировал Уолта Харриса.