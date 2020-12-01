Волков: иду разрушать надежды следующего соперника

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков выложил новый пост на своей странице в «Инстаграме». Судя по всему, россиянин хотел дать понять, что уже готов к тренировочному лагерю, который будет предшествовать его следующему поединку.
«Чем больше они в себе уверены, тем меньше у них потом оправданий. Иду разрушать надежды следующего соперника. Скоро увидимся», — написал Волков.
Соответствующий пост доступен на странице Волкова в социальной сети.
Напомним, не так давно спортсмен вынужден был уйти на самоизоляцию, так как коронавирусом заразились его жена и ребёнок. Следующим соперником Волкова должен стать ветеран смешанных единоборств Алистар Оверим. Даты этого поединка ещё не определены. Для Александра эта встреча будет первой с 24 октября 2020 года. Тогда он нокаутировал Уолта Харриса.
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